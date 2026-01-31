El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, sábado 31 de enero

Hoy, 31 de enero de 2026, el tiempo en Cabra se presenta mayormente cubierto, con una probabilidad de lluvia que se mantiene en un 75% durante las primeras horas del día. A medida que avanza la jornada, se espera que la nubosidad continúe, con intervalos de lluvia escasa que podrían aparecer en la mañana y parte de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 11 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 92% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío mayor. A medida que el día avanza, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles significativos, rondando el 70% por la tarde. Esto, combinado con las temperaturas frescas, podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

El viento soplará del oeste, con rachas que alcanzarán hasta los 44 km/h en las primeras horas del día, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco. A lo largo de la jornada, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá presente, con rachas que rondarán los 25 km/h por la tarde. Este viento puede contribuir a que la sensación de frío se acentúe, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se espera que sea baja, con un 10% de posibilidad en las primeras horas, lo que indica que, aunque hay riesgo de lluvia, no se anticipan tormentas significativas. La situación mejorará ligeramente hacia la tarde, con una disminución en la probabilidad de precipitaciones, aunque no se descartan chubascos aislados.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, pero se espera que las lluvias cesen, dando paso a un ambiente más tranquilo. Las temperaturas nocturnas descenderán, alcanzando los 8 grados , lo que sugiere que será una noche fresca. La visibilidad se mantendrá adecuada, aunque la alta humedad podría generar algo de niebla en las primeras horas de la mañana.

En resumen, el día en Cabra se caracterizará por un tiempo fresco y cubierto, con probabilidades de lluvia escasa, especialmente en las horas de la mañana. Se recomienda a los habitantes que se preparen para un día fresco y ventoso, con la posibilidad de llevar paraguas a mano.

