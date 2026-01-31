El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, sábado 31 de enero

Hoy, 31 de enero de 2026, Las Cabezas de San Juan experimentará un día mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada relativamente despejado. Sin embargo, a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado nuboso en la mañana y un cielo cubierto durante la tarde y la noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 17 grados . La mañana comenzará con temperaturas alrededor de 14 grados, descendiendo ligeramente a 11 grados hacia el mediodía. A medida que se acerque la tarde, se espera un ligero aumento, alcanzando los 16 grados a las 14:00 horas y un máximo de 17 grados hacia las 15:00 horas. Por la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 12 grados.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 92% a medianoche y disminuyendo gradualmente hasta un 58% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas. La combinación de temperaturas frescas y alta humedad podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto al viento, se prevé que sople del oeste con velocidades que oscilarán entre los 8 y 27 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 31 km/h. Este viento puede contribuir a una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todas las horas. Esto significa que, a pesar de la nubosidad, no habrá riesgo de lluvias, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes.

En resumen, el día en Las Cabezas de San Juan se caracterizará por un cielo mayormente nublado, temperaturas frescas y un viento moderado. Aunque la alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea más baja, no se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo y sin interrupciones climáticas.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-30T20:57:11.