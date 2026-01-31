El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, sábado 31 de enero

El día de hoy, 31 de enero de 2026, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente estable y fresco. Durante la madrugada y la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de algunos momentos de sol. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 13 grados , con una sensación térmica que podría ser un poco más baja debido a la presencia de viento.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 16 grados en las horas centrales, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre. Sin embargo, a partir de la tarde, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, lo que podría dar lugar a un ambiente más gris y menos soleado. A pesar de este cambio, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo del día.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 89% en las primeras horas de la mañana, lo que podría hacer que el aire se sienta un poco más pesado. A medida que el día avanza, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, lo que es característico de esta época del año.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 39 km/h en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A lo largo de la jornada, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá constante, lo que podría ser un alivio para quienes disfrutan de actividades al aire libre.

En resumen, Bormujos experimentará un día fresco y mayormente nublado, con temperaturas agradables en las horas centrales. La ausencia de precipitaciones y el viento moderado permitirán disfrutar de un día sin complicaciones meteorológicas. Es un buen momento para salir y aprovechar el aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la mañana y la tarde.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-30T20:57:11.