El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, sábado 31 de enero

Hoy, 31 de enero de 2026, Bailén se prepara para un día mayormente nublado con algunas posibilidades de lluvia ligera. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará muy nuboso, con una probabilidad de precipitación del 40% entre las 01:00 y las 07:00, y del 55% entre las 07:00 y las 13:00. Aunque la lluvia no será intensa, se espera que caigan alrededor de 0.6 mm en las primeras horas del día, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 13 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con un termómetro marcando 11 grados a las 00:00, descendiendo a 8 grados en las horas más frescas. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo de 13 grados a las 15:00, antes de descender nuevamente hacia la noche. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando un 84% en la madrugada y bajando gradualmente a un 55% por la tarde.

El viento soplará del oeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 35 km/h en las horas de la mañana. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, pero se mantendrá en torno a los 20 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más pronunciada. Por la tarde, el viento disminuirá, pero aún se sentirán rachas moderadas que podrían influir en la percepción de la temperatura.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque las nubes podrían limitarla en algunos momentos, especialmente durante las primeras horas del día. A medida que avance la tarde, el cielo podría despejarse ligeramente, permitiendo que algunos rayos de sol se filtren entre las nubes, aunque la nubosidad seguirá predominando.

Para aquellos que planean actividades al aire libre, es recomendable llevar un abrigo ligero y un paraguas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. La tarde podría ofrecer momentos más agradables, pero la posibilidad de lluvia ligera persiste, especialmente en las primeras horas. En resumen, un día fresco y nublado espera a Bailén, con algunas posibilidades de lluvia que podrían refrescar el ambiente.

