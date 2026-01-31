El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, sábado 31 de enero

El día de hoy, 31 de enero de 2026, Baeza se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas en algunas horas. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto con lluvia ligera, especialmente en las primeras horas del día, donde se espera una precipitación de hasta 0.4 mm. A medida que avance la jornada, la probabilidad de lluvia se mantendrá, alcanzando un 70% en las primeras horas y un 95% entre las 7 y las 13 horas, aunque las cantidades de precipitación serán mínimas.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 6 y 9 grados , siendo más frescas en las primeras horas de la mañana. A medida que el día avance, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 15 horas, cuando se prevé que llegue a los 9 grados. Sin embargo, la sensación térmica será notablemente más baja, con valores que rondarán entre los 1 y 7 grados, lo que puede hacer que la percepción del frío sea más intensa, especialmente en las horas de la mañana y al final de la tarde.

El viento soplará del oeste, con velocidades que variarán entre 11 y 38 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 87 km/h. A lo largo de la jornada, la intensidad del viento disminuirá, pero se mantendrá constante, lo que contribuirá a una sensación de frío adicional.

En cuanto a la nubosidad, se espera que el cielo permanezca cubierto durante la mayor parte del día, con algunas horas de poco nuboso hacia la tarde, especialmente entre las 14 y 16 horas, lo que podría permitir que el sol asome brevemente. Sin embargo, la tendencia general será hacia un cielo mayormente cubierto.

La probabilidad de tormentas es nula, lo que significa que no se anticipan fenómenos meteorológicos severos. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se preparen para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de llevar paraguas o impermeables, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

En resumen, Baeza experimentará un día de invierno típico, con temperaturas frescas, cielos cubiertos y lluvias ligeras. La combinación de viento y baja temperatura hará que la sensación térmica sea más fría, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente si se planea salir.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-30T20:57:11.