El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, sábado 31 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Baena según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 31 de enero de 2026, Baena se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con una probabilidad significativa de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 11 grados . A medida que avance el día, se espera que las temperaturas se mantengan estables, oscilando entre los 9 y 11 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.
La precipitación será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé una lluvia ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 1 mm en las horas más activas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 80% en las primeras horas del día, lo que indica que es muy probable que los residentes de Baena experimenten algunas gotas de lluvia. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, esta probabilidad disminuirá, y se espera que la lluvia se detenga, dejando paso a un cielo más despejado.
La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 82% por la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día. Esto contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en combinación con los vientos que soplarán desde el oeste a velocidades que alcanzarán hasta 39 km/h en las primeras horas. A medida que avance el día, la velocidad del viento se moderará, pero se mantendrá en torno a los 20-30 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría.
En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque la presencia de nubes densas y la posibilidad de lluvia podrían afectar temporalmente la claridad del cielo. A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a despejarse, permitiendo que los rayos del sol se filtren, aunque las temperaturas no subirán significativamente.
Los momentos más frescos del día se anticipan para la mañana y la tarde, con temperaturas que podrían bajar hasta los 8 grados en las horas más frías. Por la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá que las temperaturas desciendan aún más, alcanzando mínimos de alrededor de 7 grados.
En resumen, Baena experimentará un día fresco y mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvia ligera en las primeras horas, seguido de un cielo más despejado hacia la tarde. Los residentes deben estar preparados para un tiempo variable y llevar consigo un paraguas, especialmente durante la mañana.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-30T20:57:11.
