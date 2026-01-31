El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, sábado 31 de enero

El día de hoy, 31 de enero de 2026, Ayamonte se presenta con un panorama mayormente cubierto, con cielos que se mantendrán en esta condición durante la mayor parte del día. Desde la medianoche hasta la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 14 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y alcanzando su punto más cálido hacia el mediodía.

A lo largo de la jornada, la temperatura se mantendrá relativamente estable, con un leve aumento que podría llevarla hasta los 16 grados en las horas centrales. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad relativa, que se espera que alcance hasta un 91% en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Esto puede hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste-noroeste, con velocidades que variarán entre 4 y 26 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, lo que podría generar un ambiente algo ventoso, especialmente en zonas abiertas. Este viento puede contribuir a que la sensación de frío sea más intensa, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En lo que respecta a la precipitación, no se esperan lluvias a lo largo del día, ya que la probabilidad de precipitación es nula. Esto significa que, a pesar de la nubosidad, no habrá riesgo de lluvias que puedan interrumpir actividades al aire libre. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede ser variable.

La visibilidad será buena, aunque la presencia de nubes puede afectar la percepción del sol, que saldrá a las 08:33 y se pondrá a las 18:53. A medida que avance el día, la nubosidad persistente podría limitar la cantidad de luz solar directa, lo que puede influir en la sensación general del día.

En resumen, Ayamonte experimentará un día fresco y cubierto, con temperaturas moderadas y sin riesgo de lluvia, ideal para actividades que no requieran de un tiempo soleado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-30T20:57:11.