El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, sábado 31 de enero

Hoy, 31 de enero de 2026, Arahal se prepara para un día mayormente cubierto, con cielos que permanecerán en su mayoría nublados a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta la mañana, la nubosidad será intensa, con descripciones que indican un cielo cubierto. A partir de las 07:00, se espera que el cielo comience a despejarse ligeramente, con intervalos de nubes poco densas que permitirán que algunos rayos de sol se filtren, especialmente en las horas de la tarde.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 10 y 14 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 13 grados, descendiendo a 12 grados en las primeras horas. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento, alcanzando los 14 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 11 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 79% a medianoche y alcanzando picos de hasta el 90% en las primeras horas del día. Esto puede generar una sensación de frío mayor, especialmente en la mañana. A medida que el día avanza, la humedad disminuirá gradualmente, estabilizándose en torno al 75% por la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 39 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A medida que el día avanza, la intensidad del viento disminuirá, con velocidades más suaves en la tarde y noche.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Arahal podrán disfrutar de un día seco, aunque nublado. La probabilidad de lluvia es mínima, con un 0% de posibilidad en todos los periodos del día. Esto proporciona una buena oportunidad para realizar actividades al aire libre, siempre que se tenga en cuenta la frescura del ambiente.

En resumen, Arahal experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas frescas y un viento moderado. Aunque la nubosidad puede limitar la exposición solar, no se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día sin complicaciones meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-30T20:57:11.