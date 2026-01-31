El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, sábado 31 de enero

El día de hoy, 31 de enero de 2026, Andújar se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de sol que ofrecerán un respiro entre las nubes. Durante la madrugada, el cielo estará cubierto con lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. A medida que avance la mañana, se espera que las nubes den paso a intervalos nubosos, permitiendo que algunos rayos de sol se filtren, aunque la sensación de frescura persistirá.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 12 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán mínimas de 8 grados, aumentando ligeramente hasta alcanzar un máximo de 15 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y al viento que soplará desde el oeste, alcanzando rachas de hasta 34 km/h en las horas más activas del día. Este viento, aunque fresco, no será suficiente para deshacerse de la sensación de humedad en el ambiente.

La humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 55% y el 82%, lo que contribuirá a una sensación de frío, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. A medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se estima que hay un 35% de posibilidad de lluvias ligeras durante la mañana, especialmente entre las 7 y las 13 horas. Sin embargo, a partir de la tarde, la probabilidad de lluvia se reduce a cero, lo que sugiere que el tiempo se estabilizará y permitirá disfrutar de un final de jornada más despejado.

No se prevén tormentas para el día de hoy, lo que significa que los habitantes de Andújar podrán realizar sus actividades al aire libre sin mayores preocupaciones. Sin embargo, se recomienda llevar una chaqueta ligera o un paraguas, especialmente en las primeras horas, cuando la probabilidad de lluvia es más alta.

En resumen, Andújar experimentará un día fresco y mayormente nublado, con algunas oportunidades para disfrutar del sol en la tarde. La combinación de temperaturas frescas, alta humedad y viento del oeste marcará el carácter del día, invitando a los ciudadanos a abrigarse adecuadamente y a estar preparados para posibles lluvias ligeras en la mañana.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-30T20:57:11.