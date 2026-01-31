El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, sábado 31 de enero

El día de hoy, 31 de enero de 2026, Aljaraque se presenta con un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 14 grados, descendiendo ligeramente a 13 grados a la 01:00 y manteniéndose en ese rango durante las primeras horas del día.

A medida que avanza la mañana, el cielo se irá cubriendo progresivamente. A las 02:00 y 03:00, se espera un cielo despejado, pero a partir de las 04:00, las nubes comenzarán a aumentar, alcanzando un estado cubierto hacia la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 12 grados durante las horas más frescas, con un leve aumento a 14 grados hacia el mediodía.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 77% a la medianoche y alcanzando picos del 89% a las 08:00. Esto puede generar una sensación de mayor frescor en el ambiente, especialmente en las primeras horas del día. A medida que el día avanza, la humedad comenzará a descender, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos, lo que podría influir en la percepción térmica.

En cuanto al viento, se prevé que sople del oeste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 21 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán a las 12:00, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. A lo largo de la tarde, el viento se moderará, con velocidades que rondarán los 10 km/h.

No se esperan precipitaciones significativas durante el día, ya que la probabilidad de lluvia es nula hasta las 19:00, cuando se incrementa ligeramente a un 10% hasta la 01:00 del día siguiente. Sin embargo, no se anticipan tormentas, lo que sugiere que el tiempo se mantendrá estable a pesar del aumento de nubes.

En resumen, Aljaraque experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y un viento moderado. La ausencia de precipitaciones y la alta humedad relativa marcarán la jornada, haciendo que los residentes disfruten de un día invernal, ideal para actividades al aire libre, siempre que se vistan adecuadamente para el tiempo fresco.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-30T20:57:11.