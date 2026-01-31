El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, sábado 31 de enero

Hoy, 31 de enero de 2026, Alcalá la Real se prepara para un día mayormente nublado con posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de lluvia escasa que se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 8 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.

A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad se mantenga, con momentos de mayor densidad que podrían dar lugar a lluvias intermitentes. La precipitación acumulada podría alcanzar hasta 2 mm en las horas más activas, especialmente entre las 2 y las 3 de la tarde, cuando la probabilidad de lluvia es más alta, alcanzando un 50%. Sin embargo, a lo largo del día, la probabilidad de tormentas se mantiene baja, con un 0% de posibilidad, lo que indica que las condiciones no son propensas a fenómenos severos.

El viento será otro factor a tener en cuenta, soplando desde el oeste a velocidades que alcanzarán hasta 36 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Esta brisa puede hacer que la sensación térmica sea aún más fresca, con valores que podrían sentirse hasta 4 grados menos de lo que marcan los termómetros. La sensación térmica se mantendrá en torno a los 2 grados en las horas más frías de la mañana, lo que aconseja a los ciudadanos abrigarse adecuadamente si planean salir.

A medida que se acerque la tarde, el cielo podría despejarse ligeramente, pero la nubosidad persistirá, con un ambiente mayormente cubierto. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 4 de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 8 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría mantenerse en torno a los 5 grados, lo que sugiere que el abrigo seguirá siendo necesario.

El ocaso se producirá a las 18:38, marcando el final de un día que, aunque fresco y nublado, no se verá afectado por condiciones climáticas extremas. Los habitantes de Alcalá la Real deben estar preparados para un día de invierno típico, con la posibilidad de lluvias ligeras y un viento que puede hacer que la sensación de frío sea más intensa.

