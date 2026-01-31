El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, sábado 31 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Alcalá de Guadaíra según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 31 de enero de 2026, Alcalá de Guadaíra se presenta con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá cubierto, con una temperatura que rondará los 14 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 13 grados en las primeras horas del día, mientras que la humedad relativa se mantendrá alta, superando el 80%, lo que podría generar una sensación de frescor.
Durante la mañana, el cielo seguirá cubierto, pero se espera que a partir del mediodía, las nubes comiencen a despejarse, dando paso a un ambiente poco nuboso. Las temperaturas alcanzarán su punto más alto en torno a las 15 horas, con un máximo de 16 grados. La humedad comenzará a disminuir gradualmente, lo que permitirá que la sensación térmica sea más agradable.
El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 20 km/h, alcanzando rachas de hasta 31 km/h en las primeras horas del día. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en las horas de la mañana. A medida que el día avance, el viento se mantendrá en torno a los 15 km/h, lo que contribuirá a un ambiente fresco y dinámico.
Por la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes altas que no afectarán significativamente la visibilidad ni la temperatura. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la tarde, alcanzando los 12 grados a última hora del día. La humedad relativa se estabilizará en torno al 60%, lo que permitirá que la sensación de frescor se mantenga.
En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias a lo largo del día, ya que la probabilidad de precipitación es del 0%. Esto significa que los habitantes de Alcalá de Guadaíra podrán disfrutar de un día seco y mayormente soleado, ideal para actividades al aire libre.
A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a cubrirse, y las temperaturas descenderán a 10 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 18:47, marcando el final de un día que, aunque comenzó nublado, ofrecerá momentos agradables y soleados para disfrutar en la localidad.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-30T20:57:11.
