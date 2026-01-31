El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, sábado 31 de enero

El día de hoy, 31 de enero de 2026, Alcalá de Guadaíra se presenta con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá cubierto, con una temperatura que rondará los 14 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 13 grados en las primeras horas del día, mientras que la humedad relativa se mantendrá alta, superando el 80%, lo que podría generar una sensación de frescor.

Durante la mañana, el cielo seguirá cubierto, pero se espera que a partir del mediodía, las nubes comiencen a despejarse, dando paso a un ambiente poco nuboso. Las temperaturas alcanzarán su punto más alto en torno a las 15 horas, con un máximo de 16 grados. La humedad comenzará a disminuir gradualmente, lo que permitirá que la sensación térmica sea más agradable.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 20 km/h, alcanzando rachas de hasta 31 km/h en las primeras horas del día. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en las horas de la mañana. A medida que el día avance, el viento se mantendrá en torno a los 15 km/h, lo que contribuirá a un ambiente fresco y dinámico.

Por la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes altas que no afectarán significativamente la visibilidad ni la temperatura. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la tarde, alcanzando los 12 grados a última hora del día. La humedad relativa se estabilizará en torno al 60%, lo que permitirá que la sensación de frescor se mantenga.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias a lo largo del día, ya que la probabilidad de precipitación es del 0%. Esto significa que los habitantes de Alcalá de Guadaíra podrán disfrutar de un día seco y mayormente soleado, ideal para actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a cubrirse, y las temperaturas descenderán a 10 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 18:47, marcando el final de un día que, aunque comenzó nublado, ofrecerá momentos agradables y soleados para disfrutar en la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-30T20:57:11.