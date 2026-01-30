El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, viernes 30 de enero

El Viso del Alcor se prepara para un día marcado por la bruma y la nubosidad, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 15 grados . Desde las primeras horas de la mañana, la bruma cubrirá el cielo, especialmente en los periodos iniciales del día, lo que podría reducir la visibilidad en las carreteras y calles del municipio. A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad aumente, con intervalos nubosos predominando hasta el mediodía.

La temperatura comenzará en torno a los 14 grados a primera hora, descendiendo ligeramente a 11 grados en las horas más frescas de la mañana. A medida que el sol se eleve, se prevé un ligero aumento, alcanzando los 15 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y bajando gradualmente a un 88% hacia la tarde.

En cuanto a la precipitación, el día se presentará mayormente seco, con una probabilidad de lluvia escasa. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de que se registren algunas gotas, especialmente en el periodo entre las 17:00 y las 19:00 horas, donde la probabilidad de precipitación asciende al 10%. La probabilidad de tormenta es baja, con un 15% en las horas de la tarde, lo que sugiere que, aunque el cielo estará cubierto, las condiciones no son propensas a tormentas severas.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 41 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en áreas abiertas. Las rachas más fuertes se esperan entre las 19:00 y las 21:00 horas, coincidiendo con el ocaso, que tendrá lugar a las 18:45. Este viento podría contribuir a la dispersión de la bruma, aunque la nubosidad persistirá.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y la humedad aumentará, lo que podría dar lugar a una sensación de frío. Los habitantes de El Viso del Alcor deben prepararse para un día variable, con un tiempo que, aunque no se prevén lluvias significativas, requerirá atención a las condiciones de visibilidad y a la posibilidad de un viento fuerte en las horas de la tarde.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-29T20:57:12.