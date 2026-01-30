El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, viernes 30 de enero

El día de hoy, 30 de enero de 2026, Utrera se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con la presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. Las condiciones de visibilidad pueden verse afectadas, especialmente en las primeras horas, por lo que se recomienda precaución al conducir. A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo cubierto, con nubes que dominarán el panorama durante gran parte del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 17 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde. La sensación térmica podría ser algo más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 80% en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación de frío, por lo que se aconseja vestirse adecuadamente para el día.

En cuanto a la precipitación, se espera que el día transcurra sin lluvias significativas, aunque hay una probabilidad del 15% de que se registren algunas gotas en la tarde. Sin embargo, la probabilidad de tormentas es baja, con un 20% de posibilidad en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque el cielo estará cubierto, las condiciones climáticas no deberían interrumpir las actividades al aire libre.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 38 km/h en las horas más ventosas, especialmente por la tarde. Este viento puede hacer que la sensación térmica sea más fría, por lo que es recomendable tener en cuenta la dirección y la velocidad del viento al planificar actividades al aire libre.

La salida del sol se producirá a las 08:27 y se podrá disfrutar de un ocaso a las 18:45, lo que permitirá que los habitantes de Utrera puedan disfrutar de un día completo, aunque nublado. A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán, por lo que se sugiere llevar ropa de abrigo si se planea estar fuera.

En resumen, el día en Utrera se presentará fresco y nublado, con una alta humedad y vientos moderados. Aunque no se esperan lluvias significativas, es recomendable estar preparado para un tiempo variable y disfrutar de las actividades del día con precaución.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-29T20:57:12.