El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, viernes 30 de enero

El día de hoy, 30 de enero de 2026, se espera en Úbeda un tiempo variable que podría influir en las actividades diarias de los habitantes. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 11 grados . A medida que avance la jornada, se prevé un ligero descenso en la temperatura, alcanzando mínimos de 6 grados en las horas más frescas de la mañana.

Durante la tarde, el cielo se tornará más nuboso, con intervalos de nubes que podrían dar paso a un ambiente cubierto. La temperatura máxima se situará en torno a los 11 grados, lo que sugiere un día fresco, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre. La humedad relativa será alta, alcanzando el 90% en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que la probabilidad de lluvia aumente a medida que se acerque la tarde, con un 100% de probabilidad entre las 19:00 y 01:00 horas. Aunque las lluvias serán escasas, se prevé que se registren entre 1 y 6 mm de precipitación, lo que podría afectar a quienes tengan planes al aire libre. Es recomendable llevar paraguas o impermeables si se tiene previsto salir.

El viento soplará del oeste, con rachas que alcanzarán hasta los 63 km/h, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Esto podría generar un ambiente ventoso, lo que sumado a la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Se aconseja abrigarse adecuadamente si se va a estar expuesto al aire libre.

Por la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas descenderán nuevamente, manteniéndose alrededor de los 10 grados. La visibilidad podría verse afectada por la bruma que se espera en las primeras horas de la mañana y la noche, lo que podría complicar la circulación en carretera.

En resumen, el día en Úbeda se caracterizará por un tiempo fresco y variable, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras hacia la tarde. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para un día de cambios en las condiciones meteorológicas y tomar precauciones ante el viento y la posible lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-29T20:57:12.