El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, viernes 30 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Tomares según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 30 de enero de 2026, Tomares se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de una visibilidad óptima. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 10 y 14 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y descendiendo gradualmente hasta el 93% hacia las 7 de la mañana.
A medida que avance la mañana, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes, aunque se mantendrá en su mayoría poco nuboso. Las temperaturas continuarán descendiendo ligeramente, alcanzando los 9 grados a las 7 de la mañana y subiendo hasta los 12 grados hacia las 10 de la mañana. La humedad relativa se mantendrá en torno al 90%, lo que podría generar una sensación de frescor.
Durante la tarde, el cielo se tornará más cubierto, especialmente a partir de las 12 del mediodía, cuando las nubes se harán más densas. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, con valores que rondarán los 17 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría ser algo más baja debido a la presencia de viento, que soplará del sur-suroeste con rachas que alcanzarán hasta los 30 km/h. Este viento, aunque moderado, podría generar una sensación de frío, especialmente en las horas más frescas de la tarde.
En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un aumento significativo a partir de la tarde, con un 90% de probabilidad de lluvia entre las 1 y las 7 de la tarde. Las precipitaciones serán escasas, con un acumulado estimado de 0.1 mm, pero no se descartan chubascos aislados. La probabilidad de tormenta también se incrementa, alcanzando un 45% en el mismo periodo, lo que podría generar algunas tormentas eléctricas dispersas.
Hacia la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose entre los 15 y 10 grados . La humedad relativa aumentará, alcanzando valores cercanos al 95%. Se recomienda a los habitantes de Tomares que se preparen para un cambio en las condiciones meteorológicas a medida que avance el día, llevando consigo paraguas y abrigos, especialmente para la tarde y la noche.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-29T20:57:12.
