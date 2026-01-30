El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, viernes 30 de enero

El día de hoy, 30 de enero de 2026, San Juan de Aznalfarache experimentará un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 14°C y 10°C, con una ligera disminución a medida que avanza la mañana. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que el día avanza, se espera que el cielo comience a cubrirse con nubes altas, especialmente a partir de las 9:00 horas. La temperatura alcanzará su punto más bajo alrededor de las 10:00 horas, con 11°C, y comenzará a recuperarse ligeramente hacia el mediodía, alcanzando los 15°C. La humedad se mantendrá en torno al 90%, lo que podría generar un ambiente algo pesado.

Durante la tarde, el cielo se tornará más nuboso, con un aumento en la probabilidad de precipitaciones. A partir de las 13:00 horas, la probabilidad de lluvia se incrementa notablemente, alcanzando un 90% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se prevé que la precipitación sea escasa, con un total estimado de 0.1 mm, pero es recomendable llevar un paraguas si se planea salir durante este periodo.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 22 km/h. A lo largo de la tarde, se espera que el viento se intensifique, alcanzando ráfagas de hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría. La dirección del viento cambiará a suroeste, lo que podría influir en la sensación de frescor en el ambiente.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14°C hacia las 22:00 horas. La humedad relativa se mantendrá alta, alrededor del 85%, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para quienes son sensibles a la humedad.

En resumen, el día de hoy en San Juan de Aznalfarache se caracterizará por un inicio despejado, seguido de un aumento en la nubosidad y la probabilidad de lluvias ligeras por la tarde. Se recomienda estar preparado para cambios en el tiempo y disfrutar de las horas soleadas antes de que lleguen las nubes y la posibilidad de lluvia.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-29T20:57:12.