El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, viernes 30 de enero

El día de hoy, 30 de enero de 2026, La Rinconada se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada fresco, con temperaturas que rondan los 14°C a las 9°C. La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 99% y descendiendo gradualmente a un 92% a medida que avanza la mañana.

A partir de las 7 de la mañana, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, aunque la visibilidad seguirá siendo buena. Las temperaturas continuarán descendiendo ligeramente, alcanzando los 8°C a las 7 de la mañana. A medida que el día avanza, se espera que las temperaturas se recuperen, alcanzando un máximo de 17°C hacia la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser un poco más fresca debido a la presencia de viento.

El viento, que soplará principalmente del suroeste, alcanzará velocidades de hasta 18 km/h en las horas centrales del día, con ráfagas que podrían llegar a los 27 km/h. Esto podría generar una sensación de frío, especialmente en las horas de la mañana y al final de la tarde, cuando las temperaturas comiencen a descender nuevamente.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día seco, con un 5% de probabilidad de lluvia en las primeras horas y un aumento a un 15% entre las 7 y las 13 horas. Sin embargo, a partir de la tarde, la probabilidad de lluvia se incrementa significativamente, alcanzando un 90% entre las 13 y las 19 horas. Esto sugiere que, aunque el día comience soleado, es probable que se presenten lluvias ligeras en la tarde, por lo que se recomienda llevar un paraguas si se planea salir.

La visibilidad se mantendrá buena durante la mayor parte del día, aunque podría verse afectada por la niebla en las primeras horas de la mañana y en la tarde, especialmente en áreas cercanas a cuerpos de agua. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 15°C a las 19 horas, y el cielo se cubrirá de nuevo, con un pronóstico de cielo cubierto para la noche.

En resumen, La Rinconada disfrutará de un día mayormente despejado que se tornará nublado por la tarde, con la posibilidad de lluvias ligeras. Se aconseja a los habitantes que se preparen para un cambio en las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-29T20:57:12.