El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, viernes 30 de enero

El día de hoy, 30 de enero de 2026, Puente Genil se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo presentará un aspecto poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad aumente, alcanzando momentos de muy nuboso y cubierto, especialmente en la tarde y noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 15 grados . La mañana comenzará con un ambiente fresco, con temperaturas alrededor de los 15 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 11 grados en las horas más frías de la madrugada. A medida que el día progrese, se espera un ligero aumento, alcanzando los 16 grados en la tarde. Sin embargo, por la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 14 grados.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 94% por la mañana y disminuyendo ligeramente a un 85% hacia la noche. Esta alta humedad, combinada con la nubosidad, puede generar una sensación de frío más intensa, especialmente en las horas de la mañana y la noche.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad moderada de lluvia, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, con un 90% de probabilidad de que se registren lluvias escasas. Se anticipa que la precipitación acumulada será de aproximadamente 0.1 mm, lo que indica que, aunque la lluvia no será intensa, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir durante la tarde.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 34 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 57 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. Es importante tener precaución, especialmente en áreas abiertas donde el viento puede ser más intenso.

En resumen, Puente Genil experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas frescas y una probabilidad de lluvia ligera en la tarde. La combinación de la alta humedad y el viento puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente para el tiempo.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-29T20:57:12.