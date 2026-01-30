El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, viernes 30 de enero

Hoy, 30 de enero de 2026, Priego de Córdoba se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia ligera, especialmente en los periodos de la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando un 95% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es probable que los residentes se preparen para condiciones húmedas.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 6 y 12 grados . Las mañanas serán frescas, con temperaturas que comenzarán en torno a los 11 grados, descendiendo a 6 grados en las horas más frías. A medida que avance la tarde, se espera un ligero aumento, alcanzando un máximo de 12 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 95% por la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose por encima del 70%. Esto contribuirá a una sensación de frío, especialmente en combinación con las rachas de viento que se prevén. El viento soplará del oeste, con velocidades que alcanzarán hasta 50 km/h en las horas pico, lo que podría generar una sensación térmica aún más baja.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 70% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que indica que podrían desarrollarse tormentas aisladas durante la tarde. Los ciudadanos deben estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que la combinación de viento fuerte y lluvias puede generar situaciones complicadas.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas descenderán nuevamente a niveles frescos, alrededor de 11 grados. La lluvia escasa podría continuar, aunque se espera que la intensidad disminuya. Los habitantes de Priego de Córdoba deben estar preparados para un día de clima inestable, con la posibilidad de llevar paraguas y abrigos para mantenerse cómodos y secos.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-29T20:57:12.