El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, viernes 30 de enero

El día de hoy, 30 de enero de 2026, Pozoblanco se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 9 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 95% en las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, especialmente entre las 01:00 y las 06:00, lo que permitirá que la temperatura suba ligeramente, alcanzando los 6 grados . Sin embargo, la nubosidad aumentará nuevamente hacia el mediodía, con un cielo cubierto que podría traer consigo algunas lluvias escasas, especialmente entre las 15:00 y las 16:00, cuando la probabilidad de precipitación se sitúa en un 10% y 20%, respectivamente.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 60 km/h en las horas más ventosas, especialmente entre las 22:00 y las 23:00. Esto podría generar una sensación térmica más fría, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir al exterior. Las velocidades del viento oscilarán entre 15 y 37 km/h a lo largo del día, lo que podría afectar actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas es baja en las primeras horas, pero se incrementa a un 65% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que podrían presentarse algunas tormentas aisladas en la tarde. La temperatura máxima alcanzará los 12 grados en las horas centrales del día, pero con la llegada de la tarde, se espera que descienda nuevamente a 11 grados.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 11 grados. La humedad relativa comenzará a aumentar nuevamente, lo que podría generar una sensación de bochorno. La puesta de sol se producirá a las 18:39, marcando el final de un día que, aunque nublado y fresco, no se prevé que traiga condiciones climáticas severas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-29T20:57:12.