El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 30 de enero

El día de hoy, 30 de enero de 2026, Palma del Río se despertará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche y hasta las 2 de la madrugada, se espera que el cielo permanezca completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso amanecer a las 08:26. Sin embargo, a medida que avance la mañana, la situación cambiará drásticamente.

Desde las 3 de la madrugada hasta las 10 de la mañana, la niebla se hará presente, cubriendo la localidad y reduciendo la visibilidad. Este fenómeno puede generar algunas complicaciones en el tráfico, por lo que se recomienda precaución a los conductores. A partir de las 11 de la mañana, la niebla dará paso a un cielo cubierto que se mantendrá durante gran parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 14 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, cuando se espera una temperatura de 16 grados.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas de la mañana y manteniéndose por encima del 70% durante todo el día. Esto, combinado con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas. A medida que el día avance, la humedad comenzará a descender ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que el día transcurra sin lluvias significativas, aunque existe una probabilidad del 25% de que se registren algunas lluvias escasas entre la 1 y las 3 de la tarde. La probabilidad de tormentas es baja, con un 10% de posibilidad en la misma franja horaria. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avance el día, alcanzando ráfagas de hasta 41 km/h en la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad.

En resumen, Palma del Río experimentará un día con niebla en la mañana, seguido de un cielo cubierto y temperaturas frescas. Se recomienda a los ciudadanos que se abriguen adecuadamente y estén atentos a las condiciones del tráfico debido a la niebla.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-29T20:57:12.