El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, viernes 30 de enero

Hoy, 30 de enero de 2026, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día marcado por la variabilidad del tiempo. Desde primeras horas de la mañana, la atmósfera se presentará con bruma, lo que podría dificultar la visibilidad en algunos tramos. A medida que avance la jornada, se espera que los intervalos nubosos dominen el cielo, especialmente durante las primeras horas, con una ligera mejora hacia el mediodía.

La temperatura se mantendrá relativamente fresca, comenzando en torno a los 16 grados y descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 14 grados en las horas más frías de la tarde. A medida que el día avance, se prevé un ligero ascenso, alcanzando hasta 17 grados en las horas centrales. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 90% en las primeras horas y disminuyendo ligeramente hacia la tarde.

En cuanto a la precipitación, las probabilidades son bajas en la mañana, con un 10% de posibilidad de lluvia. Sin embargo, a partir de la tarde, la situación cambia drásticamente, con un 95% de probabilidad de precipitaciones entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque se espera que sean escasas. La tarde podría traer consigo un ambiente más gris y húmedo, lo que podría influir en las actividades al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Desde la mañana, se registrarán vientos del oeste a velocidades de hasta 11 km/h, que irán aumentando a lo largo del día. En las horas centrales, se prevé que el viento sople del sur-suroeste, alcanzando rachas de hasta 32 km/h, lo que podría generar una sensación de frío mayor a la esperada. Es recomendable que los ciudadanos se abriguen adecuadamente si planean salir, especialmente en las horas de mayor viento.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con una temperatura que descenderá a 15 grados hacia el final del día. La bruma y la alta humedad podrían persistir, creando un ambiente fresco y húmedo.Los Palacios y Villafranca se preparan para un día de contrastes, donde la lluvia y el viento podrían alterar los planes de muchos, pero también ofrecerán un respiro a la sequía que ha afectado a la región en semanas anteriores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-29T20:57:12.