El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, viernes 30 de enero

El día de hoy, 30 de enero de 2026, se espera en Osuna un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada relativamente despejado. Sin embargo, a medida que avance la mañana, la nubosidad irá aumentando, y se prevé que el cielo se cubra completamente hacia el mediodía.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 15 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde. A lo largo del día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 14 grados, lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo, especialmente en las horas más frías.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 96% por la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando un 87% hacia la noche. Esto puede generar una sensación de frío más intenso, por lo que es aconsejable vestirse adecuadamente.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad del 20% en las primeras horas, aumentando considerablemente a un 95% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto indica que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque se espera que sean escasas. Las lluvias podrían comenzar como lloviznas ligeras, pero es recomendable estar preparados para un posible aguacero en la tarde.

El viento soplará del oeste y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 53 km/h en las horas más ventosas. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en combinación con la alta humedad. Se aconseja tener precaución si se realizan actividades al aire libre, ya que el viento puede ser un factor a considerar.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas descenderán nuevamente, manteniéndose alrededor de los 14 grados. La puesta de sol se producirá a las 18:43, marcando el final de un día que, aunque comenzará con algo de sol, se tornará gris y húmedo, típico de esta época del año en Osuna.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-29T20:57:12.