El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, viernes 30 de enero

Hoy, 30 de enero de 2026, Morón de la Frontera se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con la presencia de bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas dominen el panorama, aunque también habrá momentos de nubosidad variable. La temperatura oscilará entre los 11 y 15 grados , siendo más fresca durante la mañana y alcanzando su punto más cálido en las horas centrales del día.

La humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 85% y el 97%, lo que podría generar una sensación de incomodidad, especialmente en las primeras horas. A lo largo de la jornada, se prevé que la probabilidad de precipitación aumente, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, con un 100% de probabilidad de lluvia en ese intervalo. Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que podrían llegar a 0.1 mm en algunos momentos, pero no se descartan chubascos más intensos.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 35 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 55 km/h, lo que podría generar condiciones de inestabilidad y contribuir a la sensación de frío. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 55% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que, aunque las lluvias no sean intensas, podrían ir acompañadas de actividad eléctrica, lo que podría afectar a quienes se encuentren en la calle o en espacios abiertos.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas se estabilizarán, aunque el cielo permanecerá cubierto. La temperatura descenderá nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia la medianoche. La visibilidad podría verse afectada por la bruma y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y durante la noche.

En resumen, se recomienda a los habitantes de Morón de la Frontera que se preparen para un día mayormente nublado, con posibilidad de lluvias y tormentas en la tarde. Mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas y tomar precauciones ante el viento fuerte será clave para disfrutar de la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-29T20:57:12.