El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, viernes 30 de enero

El día de hoy, 30 de enero de 2026, Montilla se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con una serie de condiciones que podrían influir en las actividades diarias de sus habitantes. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 13 grados , alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales del día.

A lo largo de la jornada, la humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 100% por la mañana y descendiendo ligeramente a medida que avanza el día, aunque se mantendrá por encima del 70%. Esto sugiere que la sensación térmica podría ser más fría de lo que indican los termómetros, especialmente en las primeras horas.

En cuanto a la precipitación, se prevé que el día transcurra sin lluvias significativas, aunque hay una probabilidad del 15% de que se registren algunas gotas en la mañana. Sin embargo, a partir de la tarde, esta probabilidad aumenta considerablemente, alcanzando un 90% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto indica que es muy probable que se produzcan chubascos, especialmente en la tarde y la noche, lo que podría afectar los planes al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 52 km/h en las horas más ventosas. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en combinación con la alta humedad. Las velocidades del viento oscilarán entre 6 y 30 km/h a lo largo del día, aumentando notablemente en la tarde.

La visibilidad podría verse afectada por la niebla y la bruma que se prevén en las primeras horas, especialmente en las zonas más bajas de la ciudad. Esto podría complicar el tránsito y las actividades al aire libre, por lo que se recomienda precaución a los conductores y peatones.

En resumen, Montilla experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas, alta humedad y una probabilidad significativa de lluvia en la tarde. Se aconseja a los ciudadanos que se preparen para condiciones cambiantes y que consideren llevar paraguas si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-29T20:57:12.