El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, viernes 30 de enero

El día de hoy, 30 de enero de 2026, se espera en Moguer un tiempo variable que comenzará con cielos poco nubosos durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad irá aumentando, alcanzando un estado nuboso en las horas centrales, especialmente entre las 2 y las 3 de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 18 grados , siendo más frescas por la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 93% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se espera que se mantenga en torno al 80-90% en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas de mayor temperatura.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa durante la mayor parte del día, con valores de precipitación que se mantienen en cero hasta la tarde. Sin embargo, existe una probabilidad del 30% de lluvia escasa entre la 1 y las 7 de la tarde, aumentando a un 90% entre las 1 y las 7 de la tarde, lo que sugiere que podrían presentarse algunas lluvias ligeras o chubascos en este periodo. La probabilidad de tormenta también se incrementa en este intervalo, alcanzando un 45%, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en la tarde.

El viento soplará predominantemente del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 14 y 24 km/h en las horas más activas. Se prevén rachas máximas que podrían alcanzar hasta 37 km/h, especialmente en la tarde, lo que podría contribuir a una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que se acerque la noche, se espera que el cielo se mantenga cubierto, con temperaturas que descenderán a alrededor de 15 grados . La humedad aumentará nuevamente, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. La puesta de sol se producirá a las 18:49, marcando el final de un día que, aunque comenzará con cielos despejados, se tornará más inestable y húmedo a medida que avance la tarde.

Los habitantes de Moguer deben estar preparados para un tiempo cambiante, con la posibilidad de lluvias ligeras y un aumento en la nubosidad, especialmente en las horas centrales del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-29T20:57:12.