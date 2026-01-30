El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, viernes 30 de enero

Hoy, 30 de enero de 2026, Martos se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una temperatura inicial de 12 grados . A medida que avance el día, las temperaturas oscilarán entre los 8 y 12 grados, manteniéndose frescas, especialmente en las horas más tempranas.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 93% en la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, lo que puede generar una sensación de frío mayor. Los vientos soplarán desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 17 y 40 km/h, alcanzando rachas de hasta 66 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas.

En cuanto a la precipitación, se espera que la probabilidad de lluvia aumente significativamente en la franja horaria de la tarde, con un 80% de probabilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.2 mm en las primeras horas de la tarde y hasta 0.4 mm en la tarde-noche. Es recomendable que los habitantes de Martos lleven paraguas o impermeables si planean salir durante estas horas.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 65% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían ir acompañadas de actividad eléctrica, lo que podría afectar a quienes se encuentren al aire libre.

A medida que el día avance hacia la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando un mínimo de 8 grados en las horas más frías de la noche. La puesta de sol se producirá a las 18:37, marcando el inicio de un ambiente más fresco y húmedo.

En resumen, Martos experimentará un día mayormente nublado con lluvias ligeras y vientos fuertes. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones ante la posibilidad de tormentas y que se vistan adecuadamente para el tiempo fresco y húmedo.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-29T20:57:12.