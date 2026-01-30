El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, viernes 30 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Martos según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 30 de enero de 2026, Martos se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una temperatura inicial de 12 grados . A medida que avance el día, las temperaturas oscilarán entre los 8 y 12 grados, manteniéndose frescas, especialmente en las horas más tempranas.
La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 93% en la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, lo que puede generar una sensación de frío mayor. Los vientos soplarán desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 17 y 40 km/h, alcanzando rachas de hasta 66 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas.
En cuanto a la precipitación, se espera que la probabilidad de lluvia aumente significativamente en la franja horaria de la tarde, con un 80% de probabilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.2 mm en las primeras horas de la tarde y hasta 0.4 mm en la tarde-noche. Es recomendable que los habitantes de Martos lleven paraguas o impermeables si planean salir durante estas horas.
La probabilidad de tormentas también es notable, con un 65% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían ir acompañadas de actividad eléctrica, lo que podría afectar a quienes se encuentren al aire libre.
A medida que el día avance hacia la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando un mínimo de 8 grados en las horas más frías de la noche. La puesta de sol se producirá a las 18:37, marcando el inicio de un ambiente más fresco y húmedo.
En resumen, Martos experimentará un día mayormente nublado con lluvias ligeras y vientos fuertes. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones ante la posibilidad de tormentas y que se vistan adecuadamente para el tiempo fresco y húmedo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-29T20:57:12.
