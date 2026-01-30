El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, viernes 30 de enero

El día de hoy, 30 de enero de 2026, Marchena se verá afectada por un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas del día. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 15 grados . A medida que avance la mañana, se espera que el cielo permanezca despejado, lo que permitirá que las temperaturas alcancen un máximo de 16 grados hacia el mediodía.

Sin embargo, a partir de la tarde, la situación cambiará drásticamente. A partir de las 13:00 horas, la probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 90% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto indica que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque la cantidad esperada será escasa, con registros de hasta 0.1 mm. Las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 15 grados a las 14:00 horas y bajando a 14 grados hacia el final de la tarde.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde la mañana, se registrarán vientos del suroeste con velocidades que oscilarán entre los 18 y 27 km/h, aumentando a medida que avance el día. Para la tarde, se prevé que las rachas de viento alcancen hasta 52 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría y contribuir a un ambiente más inestable.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, comenzando en un 96% en la madrugada y descendiendo ligeramente a un 88% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas y el viento, podría generar una sensación de incomodidad, especialmente durante las horas de lluvia.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 50% de posibilidad de tormentas entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para condiciones climáticas adversas. A medida que se acerque la noche, la probabilidad de lluvia disminuirá, pero el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas que rondarán los 14 grados.

En resumen, Marchena experimentará un día con un inicio tranquilo y despejado, que dará paso a un tiempo más inestable y lluvioso por la tarde, acompañado de vientos fuertes y una alta humedad. Se recomienda a los habitantes que tomen precauciones y estén atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-29T20:57:12.