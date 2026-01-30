El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, viernes 30 de enero

El día de hoy, 30 de enero de 2026, Mairena del Aljarafe se verá afectada por un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo permanecerá despejado, lo que permitirá que las temperaturas se mantengan en un rango agradable, comenzando en torno a los 14 grados . Sin embargo, a medida que avance la mañana, se espera una ligera disminución en la temperatura, alcanzando los 10 grados hacia el mediodía.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a mostrar un aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas y un cielo poco nuboso. La temperatura se estabilizará en torno a los 15 grados, lo que proporcionará un ambiente templado y cómodo para las actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 85%, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es muy baja, con un 5% en las primeras horas y aumentando ligeramente a un 20% en la tarde, aunque no se anticipan acumulaciones de agua. Esto sugiere que, a pesar de la presencia de nubes, la posibilidad de que se produzcan lluvias es mínima, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente seco.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día, alcanzando ráfagas de hasta 34 km/h por la tarde. Este viento, aunque moderado, puede aportar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la humedad relativa.

La probabilidad de tormentas es también baja, con un 0% en las primeras horas y un 20% en la tarde, lo que indica que, aunque hay una ligera posibilidad de inestabilidad, no se esperan fenómenos meteorológicos severos.

En resumen, Mairena del Aljarafe disfrutará de un día mayormente despejado y templado, con temperaturas agradables y una baja probabilidad de lluvia. Es un día ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la mañana y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-29T20:57:12.