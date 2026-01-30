El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, viernes 30 de enero

El día de hoy, 30 de enero de 2026, Mairena del Alcor se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, las nubes continuarán dominando el cielo, con una probabilidad de precipitaciones que aumentará significativamente en la tarde, alcanzando un 90% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Sin embargo, las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 10 y 16 grados . En las primeras horas, se espera que la temperatura se mantenga alrededor de los 14 grados, descendiendo ligeramente a 11 grados en las horas más frescas de la mañana. A medida que el sol se eleva, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando un máximo de 16 grados en la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 90% en las primeras horas y disminuyendo ligeramente a lo largo del día.

El viento soplará del suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 41 km/h en las horas de la tarde. Este viento, aunque fresco, contribuirá a la dispersión de la niebla y la bruma matutina, pero también podría generar una sensación de frío en combinación con la alta humedad. Las rachas más intensas se registrarán entre las 19:00 y las 21:00 horas, cuando se prevé que el viento alcance su máxima velocidad.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 15% en las primeras horas y un 45% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán ligeras, podrían acompañarse de actividad eléctrica, especialmente en la tarde. Es recomendable que los habitantes de Mairena del Alcor se preparen para condiciones cambiantes y lleven paraguas si planean salir durante las horas críticas de la tarde.

En resumen, el día se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias ligeras y tormentas en la tarde. La combinación de viento del suroeste y alta humedad podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se aconseja vestirse adecuadamente para el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-29T20:57:12.