El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, viernes 30 de enero

El día de hoy, 30 de enero de 2026, Lucena se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 13 grados . A medida que avance el día, las temperaturas oscilarán entre los 9 y 13 grados, manteniendo un ambiente fresco y húmedo.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y descendiendo gradualmente hasta el 94% hacia la noche. Esto indica que la sensación de frío podría ser más intensa, especialmente en las horas más frescas del día. La probabilidad de precipitación es notable, con un 25% en las primeras horas, aumentando a un 60% entre las 7 y las 13 horas, y alcanzando un 95% entre las 13 y las 19 horas. Esto sugiere que las lluvias podrían ser más frecuentes y notorias durante la tarde.

En cuanto al viento, se espera que sople del oeste con velocidades que variarán entre 3 y 31 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 51 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frío adicional. La dirección del viento cambiará a lo largo del día, predominando del oeste y suroeste, lo que podría contribuir a un ambiente más inestable.

A partir de la tarde, la probabilidad de tormentas también aumentará, alcanzando un 65% entre las 13 y las 19 horas, y un 70% en las horas de la tarde y noche. Esto sugiere que, además de las lluvias, podrían presentarse tormentas aisladas, lo que podría afectar la visibilidad y las condiciones de conducción en las carreteras.

Los ciudadanos de Lucena deben estar preparados para un día de clima inestable, con la posibilidad de lluvias y tormentas. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, ya que las temperaturas frescas y la alta humedad pueden hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros. A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, cerrando el día con un ambiente fresco y húmedo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-29T20:57:12.