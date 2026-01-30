El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 30 de enero

El día de hoy, 30 de enero de 2026, Lora del Río se despertará bajo un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas comenzarán en torno a los 14 grados , descendiendo gradualmente a 11 grados a media mañana. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

A medida que avance el día, se espera que la niebla se instale en la región, especialmente entre las 2 y las 8 de la mañana, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras. La niebla se disipará lentamente, dando paso a un cielo cubierto a partir de las 11 de la mañana. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 9 y 15 grados a lo largo del día. La máxima se alcanzará en torno a las 3 de la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque 15 grados.

En cuanto a las precipitaciones, la probabilidad de lluvia es baja durante la mayor parte del día, con un 5% de probabilidad en las primeras horas y un aumento a un 15% entre las 7 y las 1 de la tarde. Sin embargo, a partir de la tarde, la probabilidad de lluvia se incrementa considerablemente, alcanzando un 75% entre las 1 y las 7 de la tarde. Esto sugiere que es posible que se produzcan chubascos dispersos, aunque se espera que sean de escasa intensidad.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 14 km/h. A medida que avance la tarde, se prevé que el viento se intensifique, alcanzando rachas de hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frío mayor. La dirección del viento podría contribuir a la dispersión de la niebla y a la llegada de las nubes que traerán la lluvia.

Por la noche, el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas que descenderán a 8 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de incomodidad. La probabilidad de lluvia se mantendrá en un 20% durante las primeras horas de la noche, aunque se espera que la actividad pluvial disminuya conforme avance la madrugada.

En resumen, el día en Lora del Río se caracterizará por un inicio despejado que dará paso a un cielo cubierto y la posibilidad de lluvias por la tarde, con temperaturas frescas y un viento que se intensificará a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-29T20:57:12.