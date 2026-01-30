El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, viernes 30 de enero

El día de hoy, 30 de enero de 2026, se espera un tiempo variable en Linares, con predominancia de cielos cubiertos y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 12 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 83% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando hasta un 94% en la noche. Esto puede generar una sensación de frío mayor al que indican los termómetros, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con un acumulado que podría llegar hasta 2 mm en las horas de la tarde y la noche. La probabilidad de lluvia es más significativa entre las 13:00 y las 19:00 horas, con un 80% de probabilidad, lo que sugiere que es probable que se produzcan algunas lluvias ligeras. La lluvia será más intensa en la tarde, con un 100% de probabilidad entre las 19:00 y las 21:00 horas, por lo que se recomienda a los ciudadanos estar preparados con paraguas o impermeables.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 33 km/h, alcanzando su máxima intensidad en la tarde, lo que podría generar ráfagas de hasta 66 km/h. Esto podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría, especialmente en las zonas más expuestas.

A medida que se acerque la noche, la temperatura descenderá nuevamente, manteniéndose alrededor de los 12 grados . La visibilidad podría verse afectada por la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde, lo que podría complicar la circulación vehicular.

En resumen, se recomienda a los habitantes de Linares que se preparen para un día mayormente nublado, con posibilidades de lluvia ligera y un viento notable que podría hacer que las temperaturas se sientan más frías de lo que realmente son.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-29T20:57:12.