El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, viernes 30 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lepe según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 30 de enero de 2026, Lepe se prepara para un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde el amanecer, que se producirá a las 08:33, hasta el ocaso a las 18:51, los habitantes de la localidad podrán experimentar diferentes condiciones meteorológicas.
Durante la mañana, el cielo se presentará mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 14°C y 12°C. La humedad relativa será alta, alcanzando el 89%, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente. A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, llegando a los 11°C en las horas centrales del día.
A partir del mediodía, el cielo comenzará a cubrirse con nubes, pasando de un estado despejado a uno más nuboso. En este periodo, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 18°C. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad, que se mantendrá en torno al 98%. La probabilidad de precipitación aumentará, especialmente entre las 13:00 y las 19:00, con un 60% de posibilidades de lluvia, aunque se prevé que sea escasa.
El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 29 km/h en las horas más activas de la tarde. Este viento podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. A lo largo de la tarde, se espera que la nubosidad continúe aumentando, con un cielo cubierto en su mayoría, lo que podría limitar la visibilidad y dar lugar a un ambiente más gris.
En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 55% de posibilidades entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que los ciudadanos deben estar atentos a posibles cambios bruscos en el tiempo. A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 15°C hacia el final del día.
En resumen, el tiempo en Lepe para hoy será variable, con un inicio despejado que dará paso a un cielo más nuboso y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde. Los ciudadanos deben prepararse para un día fresco y ventoso, con la posibilidad de tormentas en las horas centrales del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-29T20:57:12.
