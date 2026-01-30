El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, viernes 30 de enero

El día de hoy, 30 de enero de 2026, Lepe se prepara para un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde el amanecer, que se producirá a las 08:33, hasta el ocaso a las 18:51, los habitantes de la localidad podrán experimentar diferentes condiciones meteorológicas.

Durante la mañana, el cielo se presentará mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 14°C y 12°C. La humedad relativa será alta, alcanzando el 89%, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente. A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, llegando a los 11°C en las horas centrales del día.

A partir del mediodía, el cielo comenzará a cubrirse con nubes, pasando de un estado despejado a uno más nuboso. En este periodo, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 18°C. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad, que se mantendrá en torno al 98%. La probabilidad de precipitación aumentará, especialmente entre las 13:00 y las 19:00, con un 60% de posibilidades de lluvia, aunque se prevé que sea escasa.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 29 km/h en las horas más activas de la tarde. Este viento podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. A lo largo de la tarde, se espera que la nubosidad continúe aumentando, con un cielo cubierto en su mayoría, lo que podría limitar la visibilidad y dar lugar a un ambiente más gris.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 55% de posibilidades entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que los ciudadanos deben estar atentos a posibles cambios bruscos en el tiempo. A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 15°C hacia el final del día.

En resumen, el tiempo en Lepe para hoy será variable, con un inicio despejado que dará paso a un cielo más nuboso y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde. Los ciudadanos deben prepararse para un día fresco y ventoso, con la posibilidad de tormentas en las horas centrales del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-29T20:57:12.