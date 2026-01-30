El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, viernes 30 de enero

El día de hoy, 30 de enero de 2026, se espera en Lebrija un tiempo mayormente nublado, con variaciones a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que podría generar una sensación de frescura. La temperatura inicial rondará los 16 grados , con una humedad relativa alta del 98%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo habitual.

A medida que avance la mañana, se prevé que el cielo continúe cubierto, con algunas brumas en los periodos intermedios. La temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 12 grados hacia el mediodía. La probabilidad de precipitación es baja en las primeras horas, pero se incrementa a medida que se acerca la tarde, con un 35% de probabilidad de lluvia entre la 1 y las 7 de la tarde. Sin embargo, las precipitaciones esperadas son mínimas, con acumulados que no superarán los 0.3 mm.

El viento soplará del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 18 y 24 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A medida que el día avance, el viento podría intensificarse, alcanzando ráfagas de hasta 43 km/h hacia el final de la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea más baja, especialmente en las horas más frías de la tarde y la noche.

En la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 18 grados , aunque la sensación térmica podría ser inferior debido al viento. La probabilidad de tormentas también aumenta, alcanzando un 60% entre las 1 y las 7 de la tarde, lo que sugiere que podrían producirse chubascos aislados. Sin embargo, la lluvia no será intensa y se espera que se disipe hacia la noche.

Al caer la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, y la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 16 grados hacia las 6 de la tarde. La humedad relativa también se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de bochorno en combinación con el viento. La puesta de sol se producirá a las 18:47, marcando el inicio de una noche que se prevé fresca y nublada, con temperaturas que podrían bajar hasta los 12 grados .

En resumen, el día en Lebrija se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con temperaturas frescas y la posibilidad de algunas lluvias ligeras, especialmente en la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-29T20:57:12.