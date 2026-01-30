El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, viernes 30 de enero

El día de hoy, 30 de enero de 2026, se prevé un tiempo variable en Jaén, con una mezcla de intervalos nubosos y momentos de sol. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera que las nubes vayan aumentando, especialmente en la tarde, donde se prevén intervalos nubosos y un cielo más cubierto.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 14 grados . Las temperaturas más frescas se sentirán por la mañana, alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía, cuando se espera que el termómetro marque 14 grados. A lo largo de la tarde, las temperaturas se mantendrán en torno a los 12-13 grados, proporcionando un ambiente fresco pero agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será bastante alta, con valores que rondarán entre el 56% y el 83% a lo largo del día. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la noche.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con un total acumulado de 0.8 mm hacia el final del día. La probabilidad de lluvia aumentará a medida que se acerque la tarde, alcanzando un 60% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Sin embargo, las lluvias serán ligeras y no se espera que causen inconvenientes significativos.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con rachas que pueden alcanzar hasta los 68 km/h en las horas de mayor intensidad. Esto podría generar una sensación de frescor adicional, especialmente en las zonas más expuestas. Se recomienda tener precaución si se realizan actividades al aire libre, ya que el viento puede ser fuerte en ciertos momentos del día.

En resumen, el tiempo en Jaén para hoy será mayormente nublado con algunas oportunidades de sol, temperaturas frescas y un ligero riesgo de lluvia en la tarde. Es un día ideal para disfrutar de actividades en interiores o, si se opta por salir, llevar una chaqueta ligera y estar preparado para posibles chubascos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-29T20:57:12.