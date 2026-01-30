El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, viernes 30 de enero

El día de hoy, 30 de enero de 2026, Huelva se despertará con un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se torne nuboso, con intervalos de nubes altas que podrían aparecer en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 15 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados en las primeras horas, antes de repuntar hacia la tarde.

La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 91% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá ligeramente, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan más agradables. En cuanto al viento, se prevé que sople del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 20 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional.

En lo que respecta a la precipitación, las probabilidades son bajas, con un 20% de posibilidad de lluvia escasa en las horas de la tarde. Sin embargo, se espera que la mayor parte del día transcurra sin lluvias significativas, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre. La probabilidad de tormentas también se mantiene baja, con un 5% de posibilidad en las horas de la tarde.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, permitiendo que las temperaturas desciendan nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 18:50, marcando el final de un día que, aunque comenzará fresco, se tornará más cálido y agradable en las horas centrales.

En resumen, Huelva disfrutará de un día mayormente despejado, con temperaturas agradables y un viento moderado. Las condiciones son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para la mañana y la noche, cuando las temperaturas sean más frescas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-29T20:57:12.