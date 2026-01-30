El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, viernes 30 de enero

Hoy, 30 de enero de 2026, Dos Hermanas se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma y la niebla han dado paso a un cielo mayormente nublado, lo que podría dificultar la visibilidad en ciertos momentos. La temperatura se mantendrá relativamente fresca, comenzando en torno a los 15 grados y descendiendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando mínimas de 10 grados en las horas más frías.

La humedad relativa será alta, oscilando entre el 80% y el 96%, lo que contribuirá a la sensación de frescura y podría generar un ambiente algo incómodo para quienes realicen actividades al aire libre. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 11-15 grados, con un leve aumento hacia la tarde, donde podría alcanzar hasta 17 grados en su punto máximo.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé un día seco en términos generales, con una probabilidad de lluvia muy baja, especialmente en las primeras horas. Sin embargo, a partir de la tarde, existe una ligera posibilidad de lluvias escasas, con un 10% de probabilidad que podría aumentar a un 20% en la franja horaria de la tarde. Las condiciones de viento serán moderadas, con rachas que alcanzarán hasta 34 km/h, predominando del sur-suroeste. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en las horas de mayor viento.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 5% de posibilidad en las horas de la tarde, lo que sugiere que, aunque el tiempo será mayormente estable, no se pueden descartar sorpresas. Los ciudadanos de Dos Hermanas deben estar preparados para un día nublado, con la posibilidad de que el cielo se despeje ligeramente en algunos momentos, pero en general, se recomienda llevar abrigo y estar atentos a las condiciones cambiantes.

En resumen, el día se caracterizará por un ambiente fresco y nublado, con temperaturas que rondarán entre los 10 y 17 grados, alta humedad y un viento moderado que podría hacer que la sensación térmica sea más fría. Aunque la probabilidad de lluvia es baja, es aconsejable estar preparados para cualquier eventualidad.

