El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, viernes 30 de enero

El día de hoy, 30 de enero de 2026, Écija se presentará con un tiempo variable a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 15 grados . A medida que avance la mañana, se espera que el cielo permanezca despejado, alcanzando temperaturas mínimas de 14 grados a la 1 de la mañana y descendiendo a 13 grados a las 2 de la mañana.

A partir de las 3 de la madrugada, la situación cambiará drásticamente, ya que se prevé la llegada de niebla que persistirá hasta las 8 de la mañana. Durante este periodo, la visibilidad podría verse reducida, por lo que se recomienda precaución a quienes se desplacen por carretera. Las temperaturas continuarán descendiendo, alcanzando los 10 grados a las 6 de la mañana.

A medida que el día avanza, la niebla dará paso a una bruma a las 8 de la mañana, y el cielo se mantendrá cubierto a partir de las 9, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 12 grados. La humedad relativa será alta, alcanzando el 94% en la madrugada y bajando ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose por encima del 80% en la mayoría de las horas.

La probabilidad de precipitación se incrementará a partir de la 1 de la tarde, alcanzando un 40% entre la 1 y las 7 de la tarde, y un 90% entre las 7 y las 1 de la noche. Esto sugiere que podrían registrarse lluvias escasas, con acumulaciones de hasta 0.1 mm en las horas más críticas. La probabilidad de tormenta también aumentará, alcanzando un 30% entre la 1 y las 7 de la tarde, y un 55% entre las 7 y la 1 de la noche.

El viento soplará del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 25 km/h en las primeras horas del día, aumentando a medida que avanza la tarde, alcanzando rachas de hasta 53 km/h hacia la noche. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente con la llegada de la lluvia.

En resumen, hoy en Écija se experimentará un tiempo cambiante, con niebla en la mañana, bruma y cielos cubiertos a lo largo del día, y una alta probabilidad de lluvias y tormentas por la tarde y la noche. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para condiciones climáticas adversas y tomar precauciones al desplazarse.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-29T20:57:12.