El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 30 de enero

Hoy, 30 de enero de 2026, Coria del Río se prepara para un día con condiciones meteorológicas variadas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 15 grados , manteniéndose en torno a esta cifra durante la madrugada.

A medida que avance la mañana, el cielo permanecerá despejado hasta aproximadamente las 09:00 horas, cuando comenzarán a aparecer nubes altas. La temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 10 grados a media mañana. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 87%, lo que puede generar una sensación de frescor en el ambiente.

Durante la tarde, se espera un aumento en la nubosidad, con un cielo que se tornará cubierto a partir de las 12:00 horas. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 17:00 horas, con un valor de 17 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad, que se mantendrá en torno al 90%.

En cuanto a las precipitaciones, la probabilidad de lluvia es baja durante la mayor parte del día, con un 5% en la mañana y un 20% en la tarde. Sin embargo, a partir de las 13:00 horas, la probabilidad de tormenta aumenta significativamente, alcanzando un 45% hasta las 19:00 horas. Esto sugiere que, aunque no se prevén lluvias intensas, es recomendable estar preparado para posibles chubascos.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 20 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h en las horas más cálidas de la tarde. Este viento puede contribuir a una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia las 23:00 horas. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar brumas o nieblas en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

En resumen, Coria del Río experimentará un día con un inicio despejado, seguido de un aumento en la nubosidad y una probabilidad de tormentas por la tarde. Se recomienda a los ciudadanos estar atentos a las condiciones meteorológicas y prepararse para posibles cambios en el tiempo.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-29T20:57:12.