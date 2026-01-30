El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, viernes 30 de enero

El día de hoy, 30 de enero de 2026, Córdoba se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de una visibilidad óptima. Sin embargo, a partir de las 5 de la mañana, la situación cambiará drásticamente con la llegada de niebla, que persistirá hasta las 9 de la mañana. Esta niebla podría reducir la visibilidad, por lo que se recomienda precaución a quienes se desplacen en vehículos.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo cubierto que se mantendrá durante gran parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 14 grados , con un leve descenso en las horas más frescas de la mañana y un ligero aumento hacia la tarde. La humedad relativa será alta, alcanzando el 93% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frescura en el ambiente.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la probabilidad de lluvia aumente considerablemente a partir de la tarde. Entre la 1 y las 7 de la tarde, la probabilidad de precipitación se sitúa en un 65%, y se intensificará hasta un 75% entre las 7 y la 9 de la noche. Aunque las lluvias no serán intensas, se espera que se registren acumulaciones de hasta 0.2 mm, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde la madrugada, se registrarán vientos del oeste con velocidades que oscilarán entre los 11 y 19 km/h. A medida que avance el día, la dirección del viento se mantendrá mayormente del oeste y suroeste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 54 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente durante las horas de mayor viento.

La combinación de un cielo cubierto, la alta humedad y la posibilidad de lluvias ligeras sugiere que será un día ideal para actividades en interiores. Aquellos que planeen salir deben estar preparados para condiciones cambiantes y llevar un paraguas a mano. En resumen, Córdoba experimentará un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras hacia la tarde.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-29T20:57:12.