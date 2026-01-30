El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, viernes 30 de enero

El día de hoy, 30 de enero de 2026, Castilleja de la Cuesta se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% al inicio del día, lo que podría generar una sensación de frescura notable.

A medida que avance la mañana, la temperatura comenzará a descender ligeramente, alcanzando un mínimo de 10 grados a las 4 de la mañana. Sin embargo, a partir de las 6 de la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará los 14 grados a las 1 de la tarde. La brisa del viento, que soplará del oeste y suroeste, variará en intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h en las horas centrales del día.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a cubrirse gradualmente, con un aumento en la nubosidad que se intensificará hacia la noche. Las nubes altas comenzarán a aparecer a partir de las 3 de la tarde, y para las 8 de la tarde, se espera un cielo cubierto. A pesar de esta cobertura, las probabilidades de precipitación se mantendrán bajas durante la mayor parte del día, con un 5% de probabilidad de lluvia en la mañana y un aumento a un 90% entre las 1 y las 7 de la tarde. Sin embargo, las precipitaciones esperadas son escasas, con un total acumulado de 0.1 mm.

La tarde también traerá consigo un aumento en la probabilidad de tormentas, que alcanzará un 50% entre las 1 y las 7 de la tarde. Esto sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, podrían producirse algunas tormentas aisladas. La temperatura máxima del día se espera que alcance los 16 grados a las 3 de la tarde, antes de descender nuevamente hacia la noche.

A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 18:46, la temperatura comenzará a bajar, y se espera que a las 9 de la noche se sitúe en torno a los 14 grados. La humedad relativa también aumentará, alcanzando el 90% hacia el final de la jornada. En resumen, el día se caracterizará por un inicio despejado, seguido de un aumento en la nubosidad y la posibilidad de algunas tormentas por la tarde, con temperaturas frescas y un viento moderado que aportará un toque de frescura al ambiente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-29T20:57:12.