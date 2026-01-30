El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, viernes 30 de enero

Hoy, 30 de enero de 2026, Cartaya se prepara para un día con condiciones meteorológicas variadas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente, con intervalos de nubes altas y momentos de cielo poco nuboso.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas más frescas, alrededor de 9 grados, que irán subiendo gradualmente. Para el mediodía, se anticipa que el termómetro marque unos agradables 17 grados, proporcionando un ambiente templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, comenzando en un 89% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo de la jornada, aunque se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas. Esto es especialmente notable en las primeras horas, cuando la humedad alcanzará el 100%, lo que podría generar una sensación de bochorno.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección oeste-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 29 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente al estar expuestos al aire libre.

La probabilidad de precipitación es baja, con un 0% de posibilidades durante la mayor parte del día, aunque se incrementa ligeramente a un 20% en la franja horaria de 07:00 a 13:00. Sin embargo, no se esperan lluvias significativas, lo que permitirá que los residentes y visitantes disfruten de un día mayormente seco.

La probabilidad de tormentas también se mantiene en un 0% en las primeras horas, aumentando a un 20% en la misma franja horaria que la probabilidad de lluvia. Sin embargo, no se anticipan condiciones severas, lo que sugiere que el día transcurrirá sin incidentes meteorológicos destacados.

En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy se presenta como un día mayormente despejado con temperaturas agradables, aunque con un aumento de nubosidad hacia la tarde. Las condiciones son propicias para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un viento más fuerte en las horas centrales del día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-29T20:57:12.