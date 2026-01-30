El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, viernes 30 de enero

El día de hoy, 30 de enero de 2026, Carmona se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 13 grados , con un ambiente fresco que invitará a disfrutar de actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de mayor frescor.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas se mantengan estables, rondando los 12 grados a las 2 de la tarde. Sin embargo, a partir de la tarde, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, lo que podría dar paso a un ambiente más gris. La probabilidad de precipitación se incrementará notablemente, alcanzando un 80% entre las 13:00 y las 19:00 horas, aunque las cantidades de lluvia previstas son escasas, con un total estimado de 0.1 mm.

El viento soplará del suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 43 km/h en las horas más ventosas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre. Las ráfagas de viento serán más intensas entre las 20:00 y las 22:00 horas, por lo que se recomienda precaución si se planea estar en espacios abiertos.

La probabilidad de tormentas es baja en la mañana, pero se incrementa a un 50% durante la tarde, lo que podría generar algunas tormentas aisladas. Sin embargo, la intensidad de estas tormentas no se espera que sea significativa. La tarde se caracterizará por un cielo cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 15 grados .

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia la medianoche. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para algunos.

En resumen, el día en Carmona se presentará con un inicio despejado, seguido de un aumento en la nubosidad y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para cambios en el tiempo y tomar precauciones ante el viento fuerte y la posibilidad de tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-29T20:57:12.