El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, viernes 30 de enero

El día de hoy, 30 de enero de 2026, se espera en Camas un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:28. Sin embargo, a medida que avance la mañana, comenzarán a aparecer nubes altas, especialmente a partir de las 7 de la mañana, aunque no se anticipan precipitaciones significativas en este periodo.

A lo largo de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 9 y 14 grados , con una ligera tendencia a descender hasta los 10 grados hacia el mediodía. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 99% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente. El viento soplará del oeste a una velocidad de entre 8 y 12 km/h, aumentando ligeramente en la tarde.

A partir de la tarde, el cielo se tornará más cubierto, con nubes que irán aumentando en densidad. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, con valores que podrían llegar a los 17 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento, que se intensificará, alcanzando rachas de hasta 31 km/h en su punto máximo.

La probabilidad de precipitación aumentará considerablemente en la tarde, con un 90% de posibilidad de lluvias entre las 1 y las 7 de la tarde. Se prevé que las lluvias sean escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm, pero podrían ser suficientes para mojar el suelo. La probabilidad de tormentas también se incrementa, alcanzando un 50% en este mismo periodo.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, estabilizándose en torno a los 15 grados hacia las 8 de la tarde. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de bochorno. El viento continuará soplando del sur-suroeste, con rachas que podrían llegar a los 40 km/h, especialmente durante la noche.

En resumen, el día en Camas se caracterizará por un inicio despejado que dará paso a un tiempo más nublado y potencialmente lluvioso en la tarde, con temperaturas moderadas y un viento notable. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para cambios en el tiempo a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-29T20:57:12.