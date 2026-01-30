El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, viernes 30 de enero

Hoy, 30 de enero de 2026, Cabra se prepara para un día mayormente cubierto, con una atmósfera que se sentirá bastante húmeda. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 14 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. A pesar de que las temperaturas no son extremas, la sensación térmica podría ser más fresca debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 80-90%.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente en la tarde y la noche, con un 100% de posibilidad de lluvias entre la 1 y las 7 de la tarde. Se espera que las precipitaciones sean ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.2 mm en total. Esto significa que, aunque no se anticipan tormentas severas, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir durante estas horas.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 36 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más intensa. Las ráfagas de viento serán más fuertes en la tarde, por lo que se aconseja tener precaución, especialmente en áreas abiertas o en lugares donde el viento pueda ser un factor de riesgo.

A medida que avance el día, la humedad se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas relativamente frescas. La bruma también podría ser un factor a considerar, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras.

En resumen, el día en Cabra se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias ligeras. Es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores, y si se sale, es recomendable estar preparado para las condiciones climáticas cambiantes. La combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría, así que abrigarse adecuadamente será clave para disfrutar del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-29T20:57:12.