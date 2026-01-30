El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, viernes 30 de enero

Hoy, 30 de enero de 2026, Las Cabezas de San Juan se prepara para un día mayormente cubierto, con intervalos de nubes y algunas posibilidades de lluvia. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará nuboso, con temperaturas que rondarán los 16 grados centígrados. A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas desciendan ligeramente, alcanzando un mínimo de 12 grados en las horas más frescas de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 97% por la mañana y bajando gradualmente a un 88% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las condiciones nubosas, podría generar una sensación térmica más fría de lo habitual. Los vientos soplarán desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 19 y 25 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 43 km/h en las horas pico de la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea aún más fresca, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

A lo largo del día, la probabilidad de precipitación aumentará, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se prevé un 100% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que podrían llegar hasta 0.3 mm, lo que sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir. Las probabilidades de tormenta también son notables, alcanzando un 60% en el mismo periodo, lo que podría generar algunas descargas eléctricas aisladas.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con cielos cubiertos y temperaturas que descenderán a unos 15 grados. La humedad aumentará nuevamente, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para quienes no estén acostumbrados a estas condiciones. La visibilidad podría verse afectada por la presencia de nubes y posibles lloviznas, así que se recomienda precaución al conducir.

En resumen, el día en Las Cabezas de San Juan se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras. Es un buen día para actividades en interiores, pero si se sale, es aconsejable estar preparado para cambios en el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-29T20:57:12.