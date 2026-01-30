El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, viernes 30 de enero

El día de hoy, 30 de enero de 2026, Bormujos se despertará bajo un cielo despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas comenzarán en torno a los 14 grados , descendiendo gradualmente a 10 grados a medida que avanza la mañana. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% al amanecer, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

A medida que el día progresa, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde. La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 16 grados entre las 15:00 y las 16:00 horas, ofreciendo un ambiente agradable para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la probabilidad de precipitación aumentará significativamente en la tarde, con un 90% de posibilidades de lluvia entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que, aunque el día comience soleado, es probable que se presenten lluvias ligeras más tarde.

El viento soplará desde el oeste-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 11 y 36 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas. La dirección del viento y su intensidad podrían influir en la sensación térmica, haciéndola parecer más fresca de lo que realmente es.

La probabilidad de tormentas también se incrementa en la tarde, alcanzando un 45% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto podría traer consigo no solo lluvias, sino también descargas eléctricas, por lo que se recomienda a los residentes estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones si planean salir.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 14 grados a las 21:00 horas. La humedad relativa se mantendrá alta, alrededor del 93%, lo que podría generar una sensación de bochorno. El cielo se despejará nuevamente hacia el final del día, permitiendo disfrutar de un ocaso que se producirá a las 18:46 horas.

En resumen, el día en Bormujos se caracterizará por un inicio soleado, seguido de un aumento en la nubosidad y la probabilidad de lluvias en la tarde, con un viento notable que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca. Se aconseja a los ciudadanos estar preparados para cambios en el tiempo a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-29T20:57:12.