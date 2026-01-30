El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, viernes 30 de enero

El día de hoy, 30 de enero de 2026, Bailén se presenta con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 12 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 91% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se torne poco nuboso, con temperaturas que alcanzarán los 13 grados hacia el mediodía. Sin embargo, la situación cambiará drásticamente a partir de la tarde. A partir de las 14:00 horas, el cielo se cubrirá y se prevén intervalos nubosos con lluvia, especialmente en las horas de la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 100% entre las 19:00 y 01:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias significativas.

Las precipitaciones comenzarán de forma ligera, con acumulados que podrían llegar a 3 mm hacia la tarde. La temperatura se mantendrá en torno a los 13 grados durante la mayor parte del día, pero podría descender ligeramente con la llegada de la lluvia. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad, que se mantendrá alta, rondando el 90% en las horas de lluvia.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde la mañana, se registrarán vientos del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 18 km/h. Sin embargo, se anticipa que en la tarde, especialmente entre las 18:00 y 21:00 horas, las rachas de viento podrían intensificarse, alcanzando hasta 62 km/h, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

La probabilidad de tormentas es notable, con un 65% entre las 13:00 y 19:00 horas, lo que sugiere que podrían producirse tormentas eléctricas acompañadas de lluvia. Es recomendable que los habitantes de Bailén tomen precauciones, especialmente si planean actividades al aire libre.

En resumen, el día comenzará con un tiempo tranquilo y despejado, pero se transformará en una jornada de lluvias y tormentas por la tarde, con un aumento en la intensidad del viento. Se aconseja estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y prepararse para las condiciones cambiantes a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-29T20:57:12.